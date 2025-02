Camerano si arrende alla forza di Siracusa

24

SIRACUSA

34

PALLAMANO : Carloni 1, Bilò, De Grandis, Laera 10, Ballerini 2, Dello Vicario 3, Marinelli 0, Anzaldo 1, Gambini, Jdidi, Coppari, Boschetto, Cirilli, Vilarò 2, Belardinelli 4, Rossi 1. All. Tedesco

TEAMNETWORK ALBATRO: Marino, Sciorsci 3, Cantore, Pauloni 3, Fasanelli, De Luca 6, Molina 2, Vinci 3, Coutinho, Guggino, Sanek 7, Hermones, L. Mantisi 4, Karanovic, Angiolini 5. All. Garralda

Arbitri: Fato – Guarini

Nel palas marchigiano è Siracusa, salita come quinta forza del torneo, a esultare. I ragazzi di coach Tedesco lottano, ma alla lunga devono arrendersi. I locali giocano ad armi pari per buona parte del primo tempo. Solo nel finale subiscono un break e anche nella ripresa Siracusa parte forte con Camerano che non riesce a trovare le contromisure. "Ci siamo lasciati sfuggire la partita al termine del primo tempo - dice Tedesco - poi da lì è stato tutto più difficile. Avevamo alcuni problemi con le rotazioni".