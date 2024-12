Camerano si arrende alla prima della classe

34

CAMERANO

23

: Di Caro, Scaramelli 9, Bulzamini 3, Goux 3, Gligic 2, Midtun 2, Degiorgio 1, Di Giandomenico, Radovcic, Francelli, Scarcelli, Possamai 4, Di Mascio 1, Marrochi 1, Iachemet 5, Saitta 3 All. Tarafino

CAMERANO: Carloni A., De Grandis 2, Bilò, Laera, Dello Vicario, Anzaldo, Di Giovanni, Jdidi, Boschetto 3, Cirilli 4, Eyebe 7, Vilarò 3, Belardinelli 4, Rossi All. Carvalho

Arbitri: Fato – Guarini

Sconfitta per la Pallamano Camerano che lotta, ma non può nulla contro la prima della classe. Nella prima giornata di ritorno i gialloblu cadono a Conversano per 34-23. Non era facile contro una delle squadre più in forma del campionato e il primo break subito nello scorcio iniziale di partita conferma le difficoltà della trasferta. Primo tempo chiuso 20-13 e la musica non cambia nel secondo, con Camerano che deve alzare bandiera bianca faticando molto n difesa e pagando dazio anche per le assenze che mettono ancora più in salita il cammino della formazione gialloblu.