Camerano si conferma in vetta e Chiaravalle insegue

CONVERSANO

27

CAMERANO

28

CONVERSANO: Gattulli, Di Mise, De Negris, Di Leo, Martino, Paradiso, Vitto, Mastroscianni 1, Giannini, Aftodor 2, Simone 3, Di Maggio 2, Nardomarino 13, Paciello, Barrdi 6, Di Maggio All. Toro.

CAMERANO: Pirani, Toppa 1, Forconi 3, Ciattaglia 5, Velieri 6, Bronzini, Francelli, Baldascini 5, Battaglini 1, Bilò 1, Battisti, Macrone, Galletti, Cristalli 6. All. Badialetti.

Arbitri: Potenza - Farinaceo

Basta un gol al Camerano per esultare a Conversano. La formazione di Badialetti con i due punti mette al sicuro il terzo posto confermando la crescita di squadra visto che conquistare il successo sul campo pugliese non è mai agevole. "Sono molto soddisfatto, perché era una partita molto importante che sigilla il terzo post o - le parole di coach Badialetti -. Abbiamo commesso qualche errore di troppo nel primo tempo, ma nella ripresa siamo stati molto bravi in difesa. Un obiettivo raggiunto, ma non è certo finita qui perché abbiamo ancora da affrontare Prato e Chiaravalle e possiamo ancora giocarci le nostre chance".