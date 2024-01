Camerano, una vittoria tirata per consolidare il primato

CAMPUS ITALIA

26

CHIARAVALLE

30

CAMPUS ITALIA: Martini, Somma, Trost 6, Imhenrion 2, Khouaja 1, Lo Duca 1, Della Casa Bellingegni, Babini, Capozzoli 2, Giambartolomei 2, Chirivì Grassi, Didone 3, D’Incecco 2, Saccardo 1, Sirot 4, Yatawarage 2. All. Trillini.

PUBLIESSE CHIARAVALLE: Sanchez, Morettin 8, Vichi 2, Del Curto 3, Selimi, Guerrero 2, Castillo 4, Ceresoli, Brutti 7, Santinelli G. 2, Salmonti, Solustri, Grimaldi, Ballabio, Santinelli O. 2, Guidotti. All. Guidotti.

Arbitri: Carrino e Pellegrino

CHIETI

Chiaravalle riparte con una vittoria dopo la lunga sosta natalizia. Buona la prima che coincide anche con l’inizio del girone di ritorno per la formazione maschile chiaravallese. Chiaravalle con i due punti rimane a un punto dal podio del girone A Silver. Il divario in classifica, dieci lunghezze, tra le due squadre non rispecchia l’andamento del match, anche se comanda sempre la formazione marchigiana. Buona la prova del nuovo acquisto Morettin (8 reti) e di Brutti (7), ma tutta la formazione di Guidotti è scesa in campo concentrata.