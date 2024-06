Camerano, un’estate ricca di cultura: "Rassegna teatrale, incontri e mostre"

Al via il calendario degli eventi di Camerano per l’estate 2024 e la città cuore del Conero punta su cultura, musica, folklore ed enogastronomia. Per la prima volta, come detto ieri in Comune alla presentazione, sarà messa in scena una rassegna teatrale su 4 date da giugno a settembre. Il 16 luglio il filosofo, saggista e psicoanalista Umberto Galimberti sarà in piazza Roma con la rassegna "Non a voce sola", il 18 agosto la città si colorerà e danzerà con il Festival internazionale del Folklore "incontro di cultura popolare" dei "Li Pistacoppi" e dal 6 all’8 settembre l’immancabile appuntamento con la 29esima edizione della Festa del Rosso Conero che questo anno sarà introdotta giovedì 5 dallo spettacolo "Rispetto Tour" dell’autore e conduttore radiofonico, Federico Quaranta, il Fede di "Fede &Tinto" di Decanter, il programma di Radio2. Poi la musica, i concerti, gli spettacoli, le iniziative sportive e le tante mostre proposte e curate dalle associazioni per valorizzare gli artisti del territorio. "E’ un calendario molto ricco e variegato – ha dichiarato il sindaco Oriano Mercante – con eventi organizzati dall’ente affiancati ad altre proposte progettuali presentate dalle associazioni. Io stesso presterò la mia voce ad un reading letterario sull’Inferno di Dante venerdì 21 che mi è stato proposto, ma che non ho mai fatto: una piccola performance sfidante per me stesso che ho accettato di buon grado". "Per la prima volta portiamo a Camerano una rassegna teatrale – ha sottolineato Barbara Mori, assessore a Cultura e Turismo –. E’ un segnale chiaro sulla volontà di lavorare su questa bellissima forma d’arte che si lega a doppio filo con il progetto di riapertura, in futuro, del teatro Maratti.