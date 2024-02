Camerano vince e allunga dalla seconda, Chiaravalle continua a sognare i playoff

CAMPUS ITALIA

CAMPUS ITALIA: Antonutti 1, Somma 1, Lupo Timini 4, Trost 7, Squarzon Imherion 4, Khouaja 5, Lo Duca, Della Casa Bellingegni, Mejri, Babini 2, Capozzoli 2, Chirivì Grassi, Didone, Saccardo 1, Sirot, Yatawarage 3 All. Trillini

CAMERANO: De Grandis 3, Bilò 8, Laera 5, Marchesino 3, Marinelli 2, Anzaldo, Ballerini 2, Antonelli, Coppari, Boschetto, Cirilli 2, Adamo 2, Vagnoni 6, Chirivì Grassi, Rossi All. Campana

Arbitri: Dionisi - Maccarone

La capolista se ne va. La Pallamano Camerano vince e allunga in classifica. I gialloblu espugnano il parquet del Campus Italia per 33-30, confermando la vetta solitaria e staccando ulteriormente la Tecnocem San Lazzaro, sconfitta a Enna. I ragazzi di coach Campana confermano di essere un rullo compressore mantenendo un trend superlativo a cui nessuno riesce finora a tenere testa. La vittoria arriva al termine di un’altra prova di sostanza e qualità, bravi a imporre subito il proprio ritmo, per poi gestire il buon margine. In mostra i giovanissimi Bilò e Vagnoni, autori rispettivamente di otto e sei gol.