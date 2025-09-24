Camerata Picena cresce. Assoluti under 16 alla grande

Arriva un grande risultato per il Camerata Picena tennistico anche se il podio, che sarebbe stato straordinario ed anche storico, viene soltanto accarezzato senza essere centrato per un soffio dopo due match persi al doppio decisivo. Quarto posto finale infatti per Camerata Picena ai campionati italiani under 16 maschili per società disputati sui campi del Tc Padova nei giorni scorsi. La formazione marchigiana allenata da Alessio Giuliani, composta da Mattia Logrippo e Alex Romano, ha ceduto 2-1 nella finale per il terzo posto contro i piemontesi del Canottieri Casale Monferrato, dopo aver sfiorato l’impresa in semifinale contro il Poseidon Club di Napoli, contro il quale un successo avrebbe aperto le porte alla finale per il titolo e la medaglia d’oro. Il cammino degli anconetani era iniziato nel migliore dei modi con una convincente vittoria per 2-0 contro il quotato Tennisclub Rungg di Bolzano nel primo turno delle Final Eight, la finale a otto con le migliori società del suolo nazionale, risultato che aveva alimentato le speranze di un piazzamento di prestigio. In semifinale è arrivata però la beffa più crudele contro il Poseidon Club, poi sconfitto in finale dal Pontedera laureatosi così campione d’Italia.

Logrippo aveva portato avanti i suoi vincendo il primo singolare, ma Alex Romano, pur giocando un match di grande intensità e trovandosi avanti 5-3 nel terzo e decisivo set decisivo, si è visto rimontare fino al 7-5 dai campani. Il doppio decisivo ha poi confermato l’inerzia favorevole ai napoletani, lasciando soltanto un enorme amaro in bocca al Camerata Picena. Nella finalina contro il Casale Monferrato Camerata ha lottato fino all’ultimo, cedendo per 2-1 in un match equilibrato che ha comunque confermato il valore della spedizione marchigiana sui campi di gioco padovani. "Abbiamo sbagliato l’approccio alla semifinale, specialmente nel doppio – ammette con amarezza ma anche onestà coach Alessio Giuliani -. Partivamo sfavoriti contro il Poseidon Napoli, questo è vero, ma a un certo momento sentivamo di poter fare qualcosa in più. I ragazzi hanno comunque dato tutto e essere tra le prime quattro d’Italia è un risultato che ci riempie d’orgoglio anche se, davvero per poco, non è arrivato un piazzamento sul podio". Il torneo è stato vinto dal Pontedera, che ha battuto 2-1 in finale il Poseidon Club dopo oltre sei ore di grande tennis. Una manifestazione quella disputatasi in Veneto che ha confermato l’alto livello del movimento giovanile italiano e nella quale il Circolo Tennistico di Camerata Picena ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista al fianco delle più importanti società giovanili della racchetta, categoria under 16 maschile.

Andrea Pongetti