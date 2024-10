Camerata Picena, il festival delle storie fa il pieno e chiude in grande

Camerata Picena (Ancona), 12 ottobre 2024 - Chiude domani, dopo tre giorni di iniziative all’insegna dell’incontro nel racconto, il Festival delle storie-un paese pieno di storie in piazza Vittorio Veneto a Camerata Picena. L’evento, organizzato dall’associazione Acchiappasogni e dal Comune di Camerata Picena, con il patrocinio del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, di Nati per Leggere Marche e dell’Osservatorio di Genere e con la collaborazione dell’Istituto comprensivo Matteo Ricci di Polverigi ha visto arrivare in piazza Vittorio Veneto bambini, bambine e famiglie per seguire le attività del programma. Per l’ultima giornata, il cantastorie Felice Pantone con il “Signore delle ciliege”, ci saranno: “Specchio specchio delle mie brame” un’animazione di strada con gli attori del teatro di Comunità di Camerata Picena, “Il paese senza parole” spettacolo a cura del teatro dei Bottoni. Nello spazio “C’era una volta e ci sarà ancora”, le case editrici Giaconi e Mezzelane, la libreria “Oh che bel castello”, nello spazio “A casa di Mignolina” la biblioteca Premio Libro per l’ambiente di Falconara marittima e negli spazi con “Gli angoli di mamma Oca” e “La biblioteca magica” la biblioteca “Raul Bartoli” di Camerata Picena. E poi la street art con Panic wet paint, nello spazio “Alla corte di Desir” e nello spazio” il pifferaio magico” il laboratori di Fare da nulla, a cura di Daniela Battaglia. Un’occasione per raccontare e raccontarsi con “La cucina della zuppa di sasso” con l’associazione volontariato Incontro, in cui scambiare una ricetta con le signore del centro e creare, a fine festival “il ricettario delle vergare”, “Il baule volante” con il coloratissimo camper di Radio Incredibile, “Il grillo parlante” che ospita i racconti scientifici di Marco Lorenzini. Per giocare, “la culla dei racconti” un’immersione in un archivio comunale (su prenotazione alle 16) e i giochi da tavolo con “La bottega dello zio Drosselmeyer”. A completare l’offerta dei laboratori gli speaker’s corner affidati alle scuole secondarie di primo grado e alle scuole dell’Infanzia dell’IC Matteo Ricci di Polverigi: letture drammatizzate, animate, e presentazione di libri. Nell’angolo “Never ending story” le presentazioni dei libri: alle 18 “Il venditore di ombrelli” con Daniela Battaglia. Alle 16.30 il teatro dei burattini con le storie scritte dai bambini e i burattini realizzati da loro. Dalle 18 alle 19 anche la biblioteca vivente, a cura della cooperativa Vivere Verde, metodo innovativo per promuovere il dialogo, ridurre i pregiudizi e favorire la comprensione reciproca. “Grazie a Biblioteca Vivente, i “lettori” possono entrare in contatto con persone con le quali nella quotidianità non avrebbero occasione di confrontarsi – spiega Melissa Conigli direttrice artistica che aggiunge: “Il Festival delle storie vuole coinvolgere bambini e bambine, ragazzi e ragazze, adulti e famiglie, che hanno la curiosità ed il piacere di esplorare, sotto vari aspetti e forme, il mondo del racconto, creando un ponte tra le diverse generazioni, tra le diverse realtà sociali e tra le persone. La proposta è stata progettata con l’idea di offrire ai partecipanti la possibilità di scegliere esperienze di varia natura con cui approfondire conoscenze e mettersi alla prova attivamente”. Il calendario è visionabile sulla pagina facebook Il Festival delle Storie 2024.