Cameriere e spacciatore Aveva tre etti di hashish con il logo della Ferrari

di Marina Verdenelli

Cameriere e spacciatore già a soli 18 anni di età. Il giovanissimo, di origine egiziana, è stato arrestato martedì mattina, al Piano, dopo che aveva tentato di buttare via il borsello a tracolla che aveva con sé e che la polizia ha trovato pieno di droga. Aveva più di tre etti di hashish, 328,47 grammi, divisa in tre panetti con stampato il logo della scuderia Ferrari, la nota casa automobilista che è estranea ai fatti. A spingerlo a ricavarsi uno spazio nel mercato dello spaccio sarebbero state le condizioni economiche precarie in cui si trovava e una difficile integrazione nella vita di tutti i giorni dopo che aveva lasciato una comunità per minorenni che lo ha ospitato fino al compimento della maggiore età.

"Sono disperato – ha detto davanti alla giudice Francesca Grassi che ieri mattina, in tribunale, ha convalidato l’arresto – non so come andare avanti e diventerò anche padre". Da pochi giorni il 18enne avrebbe scoperto che la sua fidanzata è incinta. La sua difficoltà sarebbe iniziata quando ha dovuto lasciare la comunità per minorenni che lo ospitava, proprio ad Ancona, dove è arrivato nel 2021, con uno dei barconi della speranza intercettati nel Mediterraneo.

Martedì il giovanissimo, che ha fatto per un periodo il cameriere in un ristorante della baia di Portonovo, ha dato spettacolo. Una pattuglia delle volanti lo ha visto in piazza Ugo Bassi e si è avvicinata per un controllo. Il 17 luglio scorso infatti il ragazzo aveva preso a testate dei poliziotti in piazza Roma, sempre durante dei servizi di controllo. Per lui in quella occasione era scattata solo una denuncia e il questore aveva disposto il daspo urbano, allontanandolo dai locali della modiva del centro. Quando ha visto gli agenti, era mezzogiorno, l’egiziano ha iniziato a correre.

Durante la fuga ha gettato via il borsello che aveva con sé e che inizialmente è stato recuperato da un complice, sopraggiunto in monopattino.

Il trambusto ha portato i cittadini a filmare e fotografare quanto stava avvenendo, collaborando con la polizia per riuscire a fermare il 18enne e per fare recuperare la droga. Nella fuga ha dato un pugno ad un agente che ha riportato 30 giorni di prognosi. Così l’arresto per spaccio, resistenza e lesioni. Un piccolo quantitativo di hashish il giovane lo aveva anche negli slip, insieme a 900 euro. Dopo la convalida, dove è stato difeso dall’avvocato Elena Martini, la giudice ha disposto l’obbligo di firma e lo ha rimesso libero. L’udienza è stata aggiornata al 17 ottobre perché l’avvocato ha chiesto i termini a difesa.