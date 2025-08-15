Camilla, l’oro più bello. Gimbo e Chiara genitori: "Sei il nostro miracolo. Ti doneremo tutto l’amore"

Ore 14.06 all’ospedale Salesi: la piccola Camilla trova il coraggio di affacciarsi al mondo, sostenuta dall’amore di mamma Chiara e dalla presenza costante di papà Gimbo, chiamato ad affrontare la sfida più alta ed emozionante della sua vita. È il primo grande traguardo per la piccola Camilla Tamberi Bontempi – i genitori hanno scelto di trasmetterle entrambi i cognomi –, tagliato con una determinazione che sembra già scritta nel suo dna. Non poteva essere altrimenti, considerando l’eredità che porta con sé.

Ci sono i geni di papà Gianmarco, fuoriclasse mondiale del salto in alto, ma anche quelli del nonno materno Piergiorgio Bontempi, che in fatto di traguardi tagliati in sella alla sua moto la sa lunga. E come dimenticare la tenacia, la determinazione e la forza dimostrata da Chiara, compagna di vita, moglie, prima sostenitrice di Gianmarco e delle sue sfide iridate, e ora, finalmente, anche mamma.

Così nel primo pomeriggio di ieri la coppia anconetana ha conquistato la medaglia che pesa di più, sulla bilancia come nella vita: l’arrivo della piccola Camilla, 3,2 chilogrammi di pura gioia, accolta non solo dai genitori ma anche dai familiari più stretti e più cari: presenti al Salesi la mamma e il papà di Chiara, insieme alla mamma di Gimbo con il compagno. Un momento intimo, vissuto nella totale riservatezza, lontano dai clamori, dagli applausi e anche dai social, almeno per qualche ora. La coppia ha voluto preservare la magia di quell’istante, circondandosi solo degli affetti più sinceri.

Assente, invece, nonno Tamberi, come era prevedibile, dato il rapporto non proprio idilliaco con Gimbo. Niente visite di cortesia o curiosi di passaggio: Gimbo e Chiara hanno blindato il reparto, scegliendo di vivere questi primi istanti di vita della figlia nella massima intimità. C’è tempo per tutto il resto, compresi gli amici che già tempestano di messaggi il telefono del neo-papà.

A metà pomeriggio è arrivato il primo annuncio ufficiale sui social, con la foto che ha fatto sciogliere migliaia di cuori: la manina di Camilla che stringe quelle dei genitori. "Il nostro miracolo. Benvenuta al mondo, Camilla Tamberi Bontempi. Ti doneremo tutto l’amore che abbiamo", le parole di Gimbo che hanno scatenato una pioggia di commenti e congratulazioni da tutto il mondo dello sport.

Chiara sta bene e si riprende serenamente, Camilla è in perfetta salute, Gianmarco è al settimo cielo. Come aveva promesso, in questo momento la famiglia viene prima di tutto, anche del salto in alto che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

Le prossime gare dovranno attendere: difficile vedere il campione in pedana il 16 agosto in Slesia, più probabile un rientro il 22 a Bruxelles per la Diamond League, appuntamento cruciale in vista dei Mondiali di Tokyo del 13 settembre. Prima c’è da portare a casa moglie e figlia, permettere a Camilla di ambientarsi nella sua cameretta, quella che Gimbo e Chiara hanno preparato con cura nei mesi scorsi.

La piccola ha deciso di anticipare di qualche giorno la sua venuta al mondo, facilitando, in un certo senso, i programmi sportivi del papà che ultimamente si era mostrato scettico sulle sue condizioni. Negli ultimi tempi Gianmarco si era diviso tra allenamenti, gare e gravidanza di Chiara, dando sempre la precedenza alla moglie con lo stesso sostegno che lei gli aveva garantito nei momenti più difficili della carriera. Ora inizia una nuova avventura, la più bella, l’asticella più alta di sempre: Camilla.