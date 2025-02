Camilleri, cento anni dalla nascita. L’omaggio di Dipasquale in teatro

Nuovo debutto palermitano per il direttore di Marche Teatro Giuseppe Dipasquale. Dopo quello assoluto de ‘Il male oscuro’, ‘preparato’ alle Muse di Ancona, venerdì al Teatro Al Massimo è andata in scena la ‘prima’ de ‘Il Birraio di Preston’, opera di Andrea Camilleri interpretata, tra gli altri, da Edoardo Siravo, Federica De Benedittis e Mimmo Mignemi. Lo spettacolo diretto da Dipasquale resterà a Palermo fino al 1 marzo, per poi andare in tournée la prossima stagione. Così la città ha celebrato il centenario della nascita dello scrittore siciliano. ‘Il birraio di Preston’ è tratto dal romanzo di Camilleri, che ne firmò la riduzione teatrale con lo stesso Dipasquale. La produzione è del Teatro Al Massimo, di Marche Teatro e del Teatro di Roma.

Il regista ha scritto che "il racconto parte da un fatto che vuole essere di per sé stupefacente, misterioso e incantatore. Proprio come il ‘c’era una volta’ dei bambini. E di un bambino si tratta: l’occhio innocente di un bimbo, per purezza nei confronti del mondo, per incontaminazione, per il suo essere ‘fanciullino’ è il motore dell’azione. Ad esso è destinata, in apertura del romanzo, la scoperta dell’unica grande tragedia che incombe su Vigàta; le altre saranno come delle ipotragedie in questa contenute e da questa conseguenti. Ossia lo spaventoso incendio che nell’originale struttura narrativa costituisce l’inizio e al tempo stesso la conclusione del racconto".