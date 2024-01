Camion contro albero. Strada invasa da farina

Camion carico di farina contro un albero, strada chiusa per tutta la notte e fino alla metà della mattinata ieri. L’ingente quantità di farina caduta sulla sede stradale e l’albero pericolante hanno richiesto ore di intervento dopo lo schianto avvenuto verso le 20, nella frazione di Macine, in via Clementina. Il conducente del camion, che aveva da poco caricato la farina, probabilmente per via di una distrazione, e comunque per cause al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro l’albero di fianco alla carreggiata, che ieri è stato abbattuto. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Jesi, ma anche di Ancona, per la messa in sicurezza e la rimozione della farina dal manto stradale. Solo lievemente ferito il conducente, soccorso dai sanitari della Croce Rossa di Castelplanio. Ha rifiutato il trasporto in ospedale. Ieri mattina, dopo le 10, il transito in via Clementina è stato riaperto per tutti dopo la deviazione, protrattasi per diverse ore.