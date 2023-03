Camion incastrato, traffico in tilt

Può un autoarticolato di certe dimensioni circolare nelle strette vie del centro città? La prima risposta che tutti darebbero è no. Eppure venerdì notte, poco prima delle 23, un tir tra via Leopardi e via Trieste c’era veramente. Ma quando ha tentato di svoltare a destra, perché aveva smarrito la "strada maestra", è rimasto incastrato. A bordo un camionista di origine straniera, che aveva perso la bussola tradito dal suo navigatore digitale che lo aveva condotto fin lì. Questi ha tentato in tutte le maniere di uscirne da solo, ma il risultato non è stato quello atteso. Tanto che entrambe le strade sono rimaste bloccate per alcuni minuti, fino all’intervento della Polizia locale e dei carabinieri che hanno aiutato l’uomo a venir fuori da quella situazione complessa. Operazione tutt’altro che semplice, in realtà, anche in considerazione delle difficoltà nelle comunicazioni linguistiche. Soltanto un’ora dopo, a mezzanotte spaccata, agenti e militari sono riusciti ad aiutare il conducente a liberare il mezzo pesante che è stato successivamente scortato fino a via Flaminia e nell’unico modo possibile: transitando contromano lungo via Trieste, ma seguito passo passo dalla gazzella dei carabinieri, mentre gli uomini della Polizia locale bloccavano per qualche minuto le auto.