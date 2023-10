Camion rifiuti finisce in un cortile: "Si è sfrenato, tragedia sfiorata"

Camioncino di AnconAmbiente si sfrena e finisce nel giardino di una casa. Una discesa di circa 30 metri percorsa fuori controllo. Il camioncino della nettezza urbana avrebbe potuto falciare abitanti e pedoni, distruggendo delle vite. Tragedia sfiorata, ieri, attorno all’ora di pranzo. Francesco Ciolino, raggiunto al telefono dal Carlino, è ancora sotto choc. "Guardi, io abito in via Quarnaro da sempre e in 30 anni di vita in quel quartiere una cosa del genere non mi era mai capitato di vederla". Ciolino è un dentista e ieri mattina era nel pieno delle visite, nel suo studio di Osimo, quando improvvisamente sente il telefono infiammarsi di chiamate. È il suo inquilino che cerca di mettersi in contatto con lui: "Ero indaffarato, non potevo rispondere, poi vedo la foto che mi manda. Un furgoncino dentro il nostro terrazzo. Così, annullo tutti gli impegni e mi fiondo ad Ancona". La scena che gli si para davanti è incredibile: vigili del fuoco ovunque, polizia e carabinieri sul posto, i vigili che regolano il traffico. "Non so se a bordo del mezzo ci fossero due persone, la dinamica è ancora in corso di accertamento. Di certo c’è solo la traiettoria che ha fatto il mezzo. Il furgone era partito dalla cima di via Lamaticci – spiega Ciolino – Una strada che si percorre nel solo senso di discesa ed evidentemente si è parcheggiato a metà via, dove i netturbini stavano per raccogliere la solita immondizia. Sta di fatto che il camioncino ha completamente perso il controllo. Dalla metà di via Lamaticci è entrato in un terrazzo che ha un giardino pendente di 25 metri, quindi il veicolo ha preso la rincorsa sbucando da un giardinetto e precipitando nel mio terrazzo al civico 1, dopo aver sfondato le mura di cinta". Una zona, quella tra via Quarnaro 1 e via Dalmazia, che appena un anno fa era stata interessata da un evento simile, quando "un’auto si era sfrenata finendo in alcune proprietà dalla parte opposta di via Dalmazia". Nessun ferito, per fortuna. A mettere in sicurezza l’area, ci hanno pensato i vigili del fuoco che hanno scingiurato anche una fuga di gas essendo stata spaccata una condotta del metano, "Ieri sarrebbe potuto essere una catastrofe. Il tempo era buono e in quel terrazzo ci si può anche pranzare. Non oso immaginare cosa sarebbe successo se il mio inquilino lo avesse fatto, mi si gela il sangue al solo pensiero". Ancora da quantificare i danni, ma si parla di migliaia di euro. A questo, però, penserà un perito.

Nicolò Moricci