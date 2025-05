Camion si ribalta: superstrada bloccata

Un autocarro che trasportava legname si è ribaltato lungo la statale 76 ieri mattina. I Vigili del fuoco sono intervenuti subito dopo l’uscita di Serra San Quirico in direzione Fabriano. La squadra di Jesi ha prestato assistenza al conducente, che era riuscito a uscire autonomamente dal mezzo, fino all’arrivo del personale sanitario del 118. L’uomo non è rimasto ferito se non in maniera non grave e, miracolosamente, nessun altro mezzo in transito è rimasto coinvolto. Soltanto in seguito i Vigili del fuoco del distaccamento di Jesi hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area in attesa del recupero del veicolo da parte del carro attrezzi. Per consentire le operazioni di soccorso e ripristino, la strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento in direzione Roma, all’uscita Apiro-Mergo. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine per la messa in sicurezza dell’area. Ci sono volute ore di lavoro per ripristinare la situazione e riportarla alla normalità.