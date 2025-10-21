Camion si ribalta, via dell’Aeroporto bloccata

Un incidente, ieri mattina poco dopo le 11.30, ha paralizzato la viabilità in via dell’Aeroporto a Falconara. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale, intervenuta sul posto con una pattuglia, un mezzo pesante che trasportava reti termosaldate è finito per ribaltarsi su un fianco, verosimilmente dopo aver perso aderenza con il terreno. Poco prima del ribaltamento, nella carambola sarebbe rimasto coinvolto anche un altro camion con una cisterna, urtato lateralmente nella parte anteriore, ma per fortuna senza particolari conseguenze per il conducente sessantenne. Il conducente del mezzo che si è rovesciato lungo la carreggiata, anch’egli poco più che sessantenne, invece sarebbe rimasto lievemente ferito ed è stato dunque soccorso, dopo che era riuscito ad uscire in autonomia dalla cabina incidentata. Sul posto è stato necessario anche l’intervento della squadra di Ancona dei vigili del fuoco, arrivati dalla Comando dorico con tanto di autogrù, utilizzata per effettuare il recupero del veicolo e per rimetterlo sulle proprie ruote, prima che potesse essere definitivamente rimosso dalle ditte preposte.

La strada è rimasta chiusa al traffico fino al tardo pomeriggio, in considerazione della necessità di svolgere i rilievi ma soprattutto per consentire le operazioni di bonifica di via dell’Aeroporto, comprese quelle di rimozione dei detriti che si erano accumulati sulla sede stradale. Come detto, sono in corso gli accertamenti di rito da parte della Polizia locale in modo da ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Via dell’Aeroporto è rimasta chiusa al traffico per alcune ore e la circolazione è stata interdetta dalla rotatoria con via del Consorzio e fino all’incrocio con via del Fossatello. A darne notizia anche il Comune di Falconara attraverso l’avviso pubblicato sui canali istituzionali, spiegando della chiusura forzata e temporanea della strada e raccomandando gli automobilisti a prestare attenzione alla viabilità.