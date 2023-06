Camionista e autista gru per recupero rottami

Qualifica: camionista Codice offerta 3673010. Centro per l’impiego di riferimento: CPI Ancona Email: [email protected] Pec: [email protected] Telefono: 0712137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. L’azienda G.B.F. metalli di Ancona ricerca 1 autista con esperienza nell’utilizzo della motrice e del rimorchio e nell’utilizzo dei caricatori semoventi. Mansioni: recupero e consegna rottami e gestione materiali sul piazzale. Titolo di studio: diploma di scuola media superiore. Richieste patenti B, C, D, E + cqc, inoltre patentini per l’uso del muletto, le gru, ecc... Preferibile il domicilio nel comune di Ancona e zone limitrofe. Tipologia contrattuale: inizialmente tempo determinato trasformabile a tempo indeterminato. Orario di lavoro: tempo pieno (8 ore giornaliere - 812 + 1418). per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] tel. 0712800343