Camionisti per trasferte a tempo indeterminato

Provincia sede lavoro Ancona. Data scadenza: 041223. Numero Candidati: 2 Qualifica: camionista. Codice offerta 1849741. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. PEC: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 0712137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. L’azienda N.O.T.A. Srl di senigallia ricerca 2 autistie di tir con esperienza nel ruolo di almeno 2 anni. Sede di lavoro: regione Marche + nordcentro Italia. Mansioni: guida di trattori stradali con rimorchio e semirimorchio. Requisiti richiesti: patenti b, c, e + cqc e auto propria, conoscenza delle strade italiane, disponibilità a trasferte in ambito nazionale ed estero. Preferiti candidati domiciliati nei comuni di Senigallia, Mondolfo, Fano, Pergola, Ostra, Jesi. Tipologia contrattuale: tempo indeterminato. Orario di lavoro: tempo pieno. Per candidarsi inviare il curriculum a info@notasrl.it. tel 0717952003