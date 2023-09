Cammariere apre la kermessetra canzoni d’autore e jazz

Debutto in grande stile per la quarantottesima edizione del PIF, lo storico Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo.

Questa sera (ore 21.30) al Parco delle Rimembranze si esibirà Sergio Cammariere, accompagnato dalla sua band composta da Amedeo Ariano alla batteria, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Daniele Tittarelli al sax. Con loro salirà sul palco anche Antonino de Luca alla fisarmonica (Info e biglietti: https:www.vivaticket.comitvenueparco-della-rimembranze20506050).

Il festival, diretto dal Maestro Antonio Spaccarotella e promosso dal Comune, sarà anche occasione per celebrare il 160esimo anniversario dell’invenzione della fisarmonica moderna da parte del fidardense Paolo Soprani, imprenditore e padre di un distretto industriale che ha conquistato il mondo. Il PIF 2023 promette di stupire, trasformando per cinque giorni Castelfidardo in una vera e propria capitale della musica.

Il concerto di Cammariere spazierà dalla canzone d’autore al jazz, tra ritmi latini e momenti più intimi del pianista, un’emozione che si rinnova ogni volta con sonorità sempre più raffinate e intense. Una serata unica, per ritrovare il gusto della grande musica e avventurarsi con Cammariere in percorsi di suono senza limiti e senza tempo. In scaletta non mancheranno alcuni tra i brani più amati di Cammariere, considerato tra i migliori musicisti italiani anche per la poliedricità della sua produzione, come "Sorella mia", "Padre della notte", "Tutto quello che un uomo", "Dalla pace del mare lontano", "L’amore non si spiega" e "Cantautore piccolino". Fino ad arrivare alle nuove canzoni tratte dall’ultimo album "Una sola giornata" prodotto da Giandomenico Ciaramella per Jando Music, Sergio Cammariere per Grandeangelo SRL e Aldo Mercurio, come la title track, "E tu diventi più vera", "I Fiori parlano", "Regina del mio mondo, ed altre ancora.