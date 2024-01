Camminano lungo la superstrada. Erano entrambi ubriachi: multati

L’emergenza è scattata in piena notte, dopo le due della notte tra mercoledì e giovedì, quando alla centrale operativa del 112 è arrivata la segnalazione di due persone che passeggiavano a piedi lungo la superstrada SS 76, in particolare tra gli svincoli di Fabriano Est e Fabriano ovest. Sul posto, visto il potenziale pericolo per la sicurezza, si è portata immediatamente una pattuglia del nucleo Radiomobile della compagnia di Fabriano. I militari hanno identificato i due sudamericani i quali sono risultati avere entrambi regolare permesso di soggiorno, residenti fuori regione, uno di 30 e l’altro di 40 anni. Dagli accertamenti effettuati in seguito dai carabinieri è emerso che entrambi sono stati ‘scaricati’ lungo la superstrada da un amico in quanto entrambi erano visibilmente ubriachi e probabilmente anche molesti. Il conducente della vettura, quindi, avrebbe deciso di proseguire il viaggio senza di loro.

Fortunatamente le automobili e i mezzi in transito non li hanno investiti. I due uomini sono stati soccorsi, portati alla caserma di Fabriano, e identificati. Non c’è stato bisogno dell’intervento dei sanitari, non destando per fortuna la loro situazione particolare preoccupazione. I due sudamericani sono stati però sanzionati con una multa da 102 euro ciascuno per ubriachezza. I controlli da parte della compagnia carabinieri proseguiranno incessanti anche nei prossimi giorni in ottica preventiva di ogni reato.