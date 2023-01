’Camminata della solidarietà’ domani parte la quinta edizione

Salute e aggregazione, praticando attività ludico-motoria e condividendo in allegria lo spirito benefico della manifestazione. Torna domani a Castelfidardo la "Camminata della solidarietà" promossa dall’Atletica Amatori Avis con il patrocinio del Comune e la collaborazione attiva di Croce Verde, gruppo comunale Protezione civile e associazione nazionale Carabinieri. Una quinta edizione dedicata alla cooperativa sociale Frolla: il ricavato derivante dalla quota di iscrizione (offerta minima di 5 euro) infatti sarà destinato al microbiscottificio per l’acquisto di un macchinario utile alla lavorazione del cioccolato. La partecipazione è aperta a tutti, anche agli amici a quattro zampe: il percorso di tre chilometri e mezzo si snoda da piazza della Repubblica (lato Museo della Fisarmonica) procedendo nella parte occidentale del centro storico (verso le scuole medie), per poi ritransitare in piazza, proseguire per il Parco del Monumento attraversato in direzione fontana-Pincetto fino all’entrata del cimitero. Da lì ritorno per via Roma, riproponendo l’itinerario al contrario e concludendo in piazza della Repubblica dove gli iscritti saranno accolti da un caldo ristoro. Il ritrovo è fissato alle 9.30, la partenza alle 10 e la durata stimata è di circa un’ora. Le adesioni vengono raccolte delle 17 alle 19 di oggi nella sede della sezione Avis di via Matteotti ma possono essere effettuate anche il giorno stesso della manifestazione.