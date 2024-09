"Cammini multilmediali", il rapporto coi social

Ecco il festival "Cammini Multimediali" che si terrà da venerdì a domenica per riflettere sulle trasformazioni della società alla sala Ubaldi dell’Istituto Vivarelli. Per tre giorni, ospiti illustri del panorama nazionale e locale si confronteranno in brevi talk, moderati da Lara Gentilucci, unendo la realtà locale a quella nazionale. Nello stesso tempo faranno conoscere il loro percorso nel mondo social e come rapportarsi alle nuove tecnologie, in un mondo che sta continuando cambiando ed evolvendo mezzi e linguaggi. Tema centrale "La Libertà". Venerdì aprirà Matteo Rubboli, fondatore ed editore di Vanilla Magazine. Sabato le scuole incontreranno prima Alessandro Andreozzi, in arte Aluccio, tolentinate, vero fenomeno virale dei social del momento e a seguire Martina Asero, catanese che gestisce un canale YouTube con oltre 43.000 iscritti e il profilo Instagram "Ima AndTheBooks" dedicato al mondo dei libri e della cultura. Venerdì alle 16 interverrà il giornalista del Quotidiano Nazionale Leo Turrini, che con Alessandro Mulinari illustrerà il progetto del canale YouTube "Storie nell’Arena". Sempre venerdì alle 18 sarà la volta di Riccardo Bocali e Mauro Piccioni, al secolo "Le Pere Cotogne".

sa. fe.