Cammini multimediali. Iniziativa targata Pdp

Ecco "cammini multimediali" nella città della carta dove digitale e analogico si incontrano. L’iniziativa è organizzata da Pdp, lo storico gruppo del software libero di Fabriano e si terrà da venerdì a domenica all’Oratorio della Carità. Si rivolge a tutte le fasce d’età: previsti anche quattro laboratori per le scuole, dedicati all’incontro con le professioni multimediali e ai mondi della programmazione e dell’intelligenza artificiale, con il Pdp che mostrerà opportunità e limiti del rivoluzionario ChatGPT. "Abbiamo inventato un gioco, "TAP! THE BUTTON" – spiega Luca Ferroni, presidente del Pdp Free software users group, accanto agli assessori Maura Nataloni e Andrea Giombi e Maurizio Serafini – per i ragazzi e le scuole in cui si approfondiscono i temi delle applicazioni web, dei software liberi, chatgpt e licenze software. Tutta la tecnologia che utilizziamo è basata su software di cui non conosciamo il funzionamento e questa è un’ottima occasione per scoprirne i vari utilizzi.". "Siamo partiti cinque anni fa per caso e per gioco – ha raccontato Alberto Barabucci del Doppiatore Marchigiano –. Ci piace far divertire e improvvisiamo i nostri pezzi".