"Campagna elettorale appassionante Più attenzione a giovani e anziani"

Passo dopo passo, preferibilmente a piedi dalla periferia al centro. Incontro dopo incontro, l’ultimo ieri sera - molto partecipato -. Senza mai esasperare i toni ("Le polemiche le lasciamo ad altri"), ma parlando dei temi "per cambiare volto alla nostra città". Non potrebbe che proseguire "on the road" l’avventura di Annavittoria Banzi, candidata sindaco per la coalizione Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e SiAmo Falconara. Tra un impegno in studio o in tribunale e un summit con gli alleati, l’avvocato 49enne racconta al Carlino le prime emozioni della campagna elettorale: "È appassionante, non semplice ovviamente. Ma sto parlando con tante persone e sono desiderosi di conoscere, di sapere, di segnalare. Chi vive la città è il miglior testimone per una visione d’insieme più attenta. C’è chi ha voglia di fare, chi fornisce osservazioni concrete per una risposta su alcuni argomenti che non c’è stata. Ed è soprattutto lì che dovremo intervenire". Ma in che cosa? "Ci sono problematiche legate ai servizi agli anziani, ai più fragili, alle persone con disabilità e ai giovani. Hanno pochi spazi. Ci sono molti giovani con disabilità, non necessariamente gravi, che hanno diritto ad un percorso di vita dopo scuola e agli stessi, però, non viene garantito.

Altro aspetto: i ragazzi escono troppo presto dal circuito scolastico e poi trovano poche opportunità. Così nascono il disagio giovanile, i fenomeni di devianza, la percezione di una città che diventa insicura perché si generano episodi di vandalismo. Sono temi che sento nelle mie corde (è esperta in diritto della famiglia e minorile, ndr): i ragazzi sono linfa vitale. E anche merce rara, visto l’inverno demografico che stiamo vivendo".

I giovani, centrali nel programma di Banzi: "Bisogna ripartire da loro. Anche noi adulti, cosiddetti "boomer", dovremmo riuscire ad ascoltarli, a dialogare con loro, a fare quello che vorrebbero. Per dare risposte migliori. Non è un caso che nella mia lista ne ho voluti molti". Prima notizia: una sua lista. Ma le altre? "Una personale per Annavittoria Banzi ci sarà – anticipa -. Cic e Saf potrebbero farne due. Per certo una a testa per Pd e M5s". Che tradotto: cinque liste, tante quante Stefania Signorini (sindaco uscente e ricandidata per civiche e centrodestra unito). Banzi non cita mai gli altri competitor (oltre a Signorini, anche Marco Baldassini, civico più Terzo Polo, e Anna Grasso, Falconara Libertas): "Io voglio solo parlare di quello che voglio e posso fare meglio, non di quello che è stato. Poi so bene che ci saranno dei riti politici ai quali non potrò sottrarmi – spiega -. Ma rispetterò i miei principi e le indicazioni date alla mia squadra: che sia una campagna in nome della sostenibilità e della parsimonia rispetto ad un tessuto sociale che manifesta difficoltà economiche e disagi".

Giacomo Giampieri