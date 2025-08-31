Ecco l'Europa League

Ecco l'Europa League
Campagna elettorale. Ecco i big in arrivo. C'è l'ipotesi Meloni

31 ago 2025

GIACOMO GIAMPIERI
31 ago 2025
GIACOMO GIAMPIERI
In città Salvini, Tajani, Renzi e Schlein. La premier a metà settembre

La premier Giorgia Meloni dovrebbe tornare nelle Marche per la chiusura della campagna elettorale

La premier Giorgia Meloni dovrebbe tornare nelle Marche per la chiusura della campagna elettorale

Decolla la campagna elettorale con l’arrivo dei leader dei partiti di centrodestra e centrosinistra, attesi nelle prossime ore tra Ancona e dintorni. Domani, alle 10.30, all’hotel Monteconero di Sirolo, il vicepremier e segretario nazionale della Lega Matteo Salvini interverrà per presentare i candidati del Carroccio alle prossime Regionali. Un’ora più tardi, invece, il senatore e presidente di Italia Viva Matteo Renzi incontrerà il candidato governatore Matteo Ricci all’H3 Conference Center di via Albertini. Sempre lunedì, alle 12, è atteso all’ombra del Guasco anche il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin (Forza Italia), per una conferenza ‘Verso il Parco nazionale del Monte Conero’. Nella stessa location, ma alla Sala Unicorn e martedì alle 11.30, è atteso l’altro vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani per presentare i candidati che sosteranno la (ri)candidatura di Francesco Acquaroli. Una mezz’ora più tardi, invece, toccherà alla segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, attesa all’ospedale di Torrette alle 12 assieme a Ricci, prima di raggiungere il Fabrianese. L’antipasto, oggi: alle 15.30, proprio Ricci sarà al Giuliani, in centro, per un incontro con la sindaca di Genova Silvia Salis.

Ma le soprese non sarebbero finite qui. E spunta l’ipotesi di un ritorno ad Ancona della premier Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia), per chiudere la campagna elettorale con Acquaroli. Ma non prima della seconda metà di settembre. Oltre a Acquaroli e Ricci, in campo anche i candidati presidente Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana e Popolare), Lidia Mangani (Pci), Francesco Gerardi (Forza del Popolo) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione).

