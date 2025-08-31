Campagna elettorale. Ecco i big in arrivo. C’è l’ipotesi Meloni

Decolla la campagna elettorale con l’arrivo dei leader dei partiti di centrodestra e centrosinistra, attesi nelle prossime ore tra Ancona e dintorni. Domani, alle 10.30, all’hotel Monteconero di Sirolo, il vicepremier e segretario nazionale della Lega Matteo Salvini interverrà per presentare i candidati del Carroccio alle prossime Regionali. Un’ora più tardi, invece, il senatore e presidente di Italia Viva Matteo Renzi incontrerà il candidato governatore Matteo Ricci all’H3 Conference Center di via Albertini. Sempre lunedì, alle 12, è atteso all’ombra del Guasco anche il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin (Forza Italia), per una conferenza ‘Verso il Parco nazionale del Monte Conero’. Nella stessa location, ma alla Sala Unicorn e martedì alle 11.30, è atteso l’altro vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani per presentare i candidati che sosteranno la (ri)candidatura di Francesco Acquaroli. Una mezz’ora più tardi, invece, toccherà alla segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, attesa all’ospedale di Torrette alle 12 assieme a Ricci, prima di raggiungere il Fabrianese. L’antipasto, oggi: alle 15.30, proprio Ricci sarà al Giuliani, in centro, per un incontro con la sindaca di Genova Silvia Salis.

Ma le soprese non sarebbero finite qui. E spunta l’ipotesi di un ritorno ad Ancona della premier Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia), per chiudere la campagna elettorale con Acquaroli. Ma non prima della seconda metà di settembre. Oltre a Acquaroli e Ricci, in campo anche i candidati presidente Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana e Popolare), Lidia Mangani (Pci), Francesco Gerardi (Forza del Popolo) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione).