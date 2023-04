Campagna elettorale su carta intestata: è bufera

Una "lettera" da candidato consigliere corredata da santino elettorale, ma su carta intestata dell’Atletica Falconara di cui è presidente. E così quel documento firmato Domenico Spadaro finisce del mirino dell’aspirante sindaco Annavittoria Banzi, che guida la coalizione Pd, 5 Stelle, Cittadini in Comune e Si Può. Spadaro - in lista con Falconara 2028 a sostegno di Stefania Signorini - avrebbe inviato pochi giorni fa la missiva ad alcuni amici in cui annunciava il suo passo in politica - "che non è tra i miei interessi", diceva - rivolto "a sostenere la nostra società, soprattutto in questo momento in cui l’amministrazione comunale deve prendere importanti scelte per la ‘nostra’ pista di atletica e per il ‘nostro’ stadio". Missiva contestata aspramente da Banzi, che ha ritenuto "inopportuno utilizzare la carta intestata di una associazione sportiva per farsi campagna elettorale, quantunque sia il presidente, perché se è arrivata in mano a me, va da sé che non tutti i suoi conoscenti, tesserati o genitori dei minori che praticano attività sportiva con questa seria società condividono la sua candidatura o hanno simpatie per la coalizione da lui scelta - spero almeno che il direttivo ne sia stato informato - ma questa è una mia opinione. Vorrei invece soffermarmi sui contenuti della lettera d’intenti – argomenta -. Lei si candiderebbe perché la società Atletica Falconara ha bisogno di ‘sostegno’; si candiderebbe perché dovranno essere prese delle scelte riguardanti la pista di atletica e lo stadio; si candiderebbe perché l’Atletica Falconara avrebbe bisogno di visibilità e sostegno da parte del Comune per le varie iniziative (meritevoli) che l’Atletica Falconara propone, facendo riferimento specifico al miglioramento della sede sociale e degli spogliatoi". Quindi informa Spadaro che la politica è di tutti e per tutti e "solitamente ci si candida per mettersi al servizio della comunità e non per perseguire degli interessi personali più o meno diretti".

Assicurando progettualità mirate per lo sport e la promozione della cultura sportiva, "da sindaco mi impegnerò ad ascoltare necessità e bisogni di tutti, nella sicurezza che neanche Spadaro voglia vantaggi. Qualora fossimo chiamati a governare la città, non solo organizzeremo una riunione con tutte le società sportive e le associazioni – chiude - per fare il punto della situazione e pianificare insieme le priorità, ma sarà, gentile presidente Spadaro, il primo invitato a una serie di incontri sullo sport, sulla cultura sportiva e i suoi valori: non manchi".

Giacomo Giampieri