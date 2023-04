Campagnolo replica: "Create nuove aree"

Gestione del verde, l’assessore Elena Campagnolo replica al capogruppo del Pd Dario Romano. Secondo il consigliere di opposizione, dal 2020 al 2023 la spesa sarebbe quasi triplicata nonostante il peggioramento dei servizi. "L’attuale organizzazione è stata fallimentare e quindi, ad un aumento di spesa, si vede con grande chiarezza che il servizio è drasticamente peggiorato" le parole di Romano. La risposta è arrivata subito dall’Assessore Campagnolo: "Quest’anno abbiamo realizzato delle nuove aree giochi a Marzocca, in collaborazione con l’ufficio sport e pari opportunità; a Cesano abbiamo creato una area verde attrezzata ex novo; abbiamo sistemato altri parchi cittadini con delle migliorie e, tutt’ora, stiamo allestendo altre aree attrezzate in tutta la città, frazioni comprese, pronte per l’estate. A disposizione dei turisti anche una green map interattiva già funzionante con cui possono verificare dove sono i giochi più adatti ai loro bambini – spiega - Stiamo inoltre sistemando il lungomare e le strade cittadine. Il buon consigliere dalla memoria corta Romano dovrebbe sapere che la programmazione va gestita, organizzata e portata avanti come stanno facendo i nostri uffici".