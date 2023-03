Campagnolo: "Tanti interventi per le frazioni"

L’assessore Elena Campagnolo replica alle critiche sulla frazione di Cesano: "Ci risiedo". Alcuni residenti avevano sollevato critiche al manto stradale su un tratto della statale e la scarsa illuminazione: "Porto alcuni esempi di come l’amministrazione Olivetti si stia adoperando per prestare attenzione e cura alle frazioni del nostro territorio – spiega - abbiamo asfaltato strada della Marina, abbiamo fatto la pista ciclabile su strada sesta unendo i due lungomare che come dice qualcuno è un tratto breve, ma atteso da più di 30 anni. A fine mese asfalteremo il tratto di statale dall’Ipercoop fino alla nuova rotatoria di strada della Marina, faremo un parcheggio entro l’estate davanti alla rotatoria del nuovo quartiere di strada settima, con annessa messa in sicurezza della fermata autobus e passaggio illuminato di attraversamento pedonale". Critiche sollevate anche sulla pulizia della spiaggia: "Viene pulita quotidianamente come succede da sempre, sembra strano che il problema di mancanza di pulizia venga ravvisato solo ora. Abbiamo anche asfaltato e messo in ordine la stradina che va da strada prima a strada terza e stiamo studiando una nuova viabilità e la messa in sicurezza del sottopasso. Riguardo alle luci ricordo che sono state spente dove ci sono due filari di illuminazione per il risparmio energetico dovuto al caro energia e per un concetto green che tutti vogliamo perseguire".