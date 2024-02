"Campana, costernati da quanto dice Pugnaloni"

Il cantiere partito a novembre per recuperare Palazzo Campana e ora esteso anche a piazza Dante, a Osimo, durerà almeno fino al 31 dicembre. Il sindaco Simone Pugnaloni ha chiesto ristori alla presidente dell’istituto Campana, Gilberta Giacchetti, che replica così: "Siamo costernati dalle dichiarazioni del sindaco per la richiesta di risarcimento a causa dell’utilizzo del suolo pubblico, necessario per allestire il cantiere per espletare i lavori di messa a norma anti-sismica e il recupero dell’intero edificio che si estende dalla Biblioteca comunale all’ex Liceo Classico, per i danni subiti dal terremoto del 2016".

E ancora: "Ci saremmo aspettati un plauso da parte del sindaco per la capacità che la struttura ha avuto di realizzare i progetti di recupero e per i due finanziamenti ottenuti dall’ufficio speciale della ricostruzione in tempi assai rapidi. Ci dispiace, infine, constatare che invece di sostenere questa storica e illustre istituzione, che autonomamente ha già informato in più occasioni i cittadini sui lavori e i possibili temporanei disagi, venga trascinata in situazioni estranee".