"Campana", M5S critico:: "Ancora zero graduatorie per assumere il custode"

Continuano le critiche alla gestione dell’istituto Campana di Osimo. Stavolta a muoverle è il Movimento 5 stelle cittadino: "Uno dei nodi più critici riguarda il concorso per l’assunzione del custode. Nonostante sia stato avviato da tempo, ad oggi le graduatorie non sono state ancora pubblicate e la nomina non è avvenuta. Un ritardo che solleva dubbi sulle tempistiche e sulle modalità di gestione della selezione, lasciando l’Istituto privo di una figura fondamentale – dicono -. Ulteriore segnale di una gestione amministrativa inefficace è il mancato rispetto delle scadenze per l’approvazione del bilancio di previsione. Secondo lo statuto dell’Istituto, il documento avrebbe dovuto essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Tuttavia, a oggi, non risultano atti ufficiali che ne confermino l’approvazione".