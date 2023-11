Campana silenziata, riuniti per riattivarla

È in programma oggi, alle 21, nei locali del Mutuo soccorso di Falconara Alta, la prima assemblea indetta dal fronte dei favorevoli alla riattivazione della torre civica del borgo antico. Come anticipato ieri sul Carlino, i residenti s’incontreranno per fare il punto della situazione in merito alla campana e all’orologio, "silenziati" a fine ottobre in seguito ad una diffida di due cittadini nei confronti del Comune. Sono lamentati danni biologici ed economici, in conseguenza della svalutazione delle abitazioni. Di tutt’altro tenore, invece, il pensiero della maggior parte degli abitanti di Falconara Alta - ma non solo - che da sempre convivono con quei 96 rintocchi giornalieri, caratteristici e identitari, i quali vorrebbero l’immediato ripristino del funzionamento della torre. A tal proposito, lunedì era stata lanciata anche una petizione sul web, che ha già raccolto cinquanta adesioni. In attesa delle perizie dell’Arpam sul possibile inquinamento acustico, si stanno studiando anche possibili soluzioni alternative. Quella più accreditata, costi permettendo, resta la sostituzione dello storico macchinario con un orologio elettrico per controllarne meglio il funzionamento.