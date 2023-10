Campana silenziosa, il Comune ordina: "Niente più rintocchi, sono troppo rumorosi"

Ancona, 29 ottobre 2023 – Da cento rintocchi al giorno, 96 per l’esattezza, a zero. È bastata una comunicazione dei dirigenti comunali, ma l’input è della Giunta, per "spegnere" un simbolo della storia della città: la torre dell’orologio di Falconara Alta. Forse simbolo è persino riduttivo, è molto di più, sicché si trova lì dal 1794. Appena 229 anni.

E soprattutto per il luogo dove si trova, a due passi dal Castello e, dunque, dalla sede del Municipio falconarese.

All’origine della cessazione del servizio ci sarebbero alcune lamentele che si sono riproposte sempre più frequenti negli ultimi giorni. Lamentele arrivata comunque da una parte minoritaria di popolazione residente, che non digerirebbe affatto i rintocchi della campana scanditi ogni 15 minuti della giornata. D’estate, non certo una novità, la torre dell’orologio veniva spesso silenziata per non turbare la quiete pubblica. Ora, appunto, l’estensione anche all’inverno. "In applicazione di quanto disposto dalla Giunta comunale con comunicazione 62 del 20 ottobre 2023 – si legge in una Pec inviata al custode della torre campanaria, di cui diremo dopo – si chiede l’immediata disattivazione dei rintocchi della campana dell’orologio della torre civica ubicata in piazza Carducci a Falconara Alta". Firmato Daniela Sandroni, la responsabile del servizio, e Alberto Brunetti, dirigente del IV Settore, Servizi alla persona ed alla collettività. Un atto che neppure il miglior detective del mondo troverebbe sull’Albo pretorio del Comune, ma che essendo stato recapitato ad Adriano Malatesta, colui che gestisce la torre campanaria, odora molto di ufficiale. La conferma è arrivata, al Carlino, dallo stesso custode: "La Pec mi è arrivata due giorni fa – raccontava ieri Malatesta – e così ho fatto. Niente più rintocchi". Un colpo al cuore per lui e per i tanti abitanti del borgo antico, la cui convivenza – per usare un eufemismo – non è mai stata minata da quei rintocchi che al contrario rappresentano l’identità di una comunità. Il custode, il cui incarico di manutenere orologio e campana è stato rinnovato anche per l’anno 2023 per 743,71 euro lordi, gestisce la vita della torre da decenni. Adriano come la sua famiglia. Era l’anno 1932 quando per la prima volta approcciarono agli interventi di cura e decoro. Il timore di Malatesta, oggi, è quello che staccando la campana ("La cui origine sarebbe del 1200, addirittura, e il supporto in legno andrebbe ristrutturato", confessa) anche l’orologio potrebbe subire contraccolpi in quanto vi sono delicati ingranaggi e meccanismi che non possono essere azionati e disattivati dall’oggi al domani. "Ma ripeto – aggiunge Adriano – non posso far altro che eseguire l’ordine impartito dal Comune". Con un po’ di rammarico, però. Anche perché starebbe emergendo una pista che suona di assurdo, parlando appunto del suono di una campana ("Fossero questi i problemi della città", dicono i cittadini pro-rintocchi): quella che sarebbero state richieste delle perizie ad hoc per monitorare le soglie di rumore. Di lì, la senten za: stop al funzionamento. Il precedente è di oltre dieci anni fa, quando l’allora sindaco Goffredo Brandoni fu chiamato a gestire la coesistenza tra residenti e suoni. Vinse la linea del silenzio, almeno d’estate, dopo una raccolta firme di alcuni falconaresi. Come dimenticare, poi, il caso degli scorsi mesi e sempre nel borgo anti vociare? Quel cartello che vietava "l’assembramento" dall’11 giugno al 15 settembre tra il parcheggio di via VIII Marzo e il vicolo Bonacci, onde evitare rumori molesti. Pena fino a 500 euro di sanzione.