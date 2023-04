Campanile critico: "Città tenuta male"

"Senigallia è una bella città, prtroppo sporca e tenuta male".

A puntare il dito contro l’incuria della spiaggia di velluto durante il week-end di Pasqua è il consigliere di Amo Senigallia Gennaro Campanile: "Con Ponte Garibaldi chiuso e privo della passerella pedonale, l’attraversamento della città si concentra su Ponte degli Angeli dove si incrociano auto, bici, pedoni e passeggini: un vero e proprio caos in alcuni giorni della settimana e Pasqua non ha fatto eccezione, anzi – spiega Campanile - Una Amministrazione che ragiona in termini di turismo sostenibile,di qualità non completa il restyling "entro fine mese" quando in quel mese c’è Pasqua ed il ponte del 25 Aprile. Tanto meno lascia i lungomari con gli alberi da piantumare, le fioriere senza fiori, i detriti maleodoranti in spiaggia, i ciuffi d’erba onnipresenti. Con la Rotonda chiusa (il 2023 è il suo 90esimo compleanno) e senza il cartellone degli eventi estivi la giunta Olivetti ha perso una grande occasione per dare l’immagine di una città accogliente,pulita organizzata ed orientata all’ospitalità".

Un plauso invece viene rivolto alle attività commerciali: "Si sono fatte trovare pronte all’appuntamento festivo – conclude Campanile – mentre non si può dire altrettanto per gli alberghi che hanno registrato aperture solo per il 25%".