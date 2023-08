Campeggiatori abusivi a Mezzavalle (Ancona), multe per 14 mila euro

Mezzavalle (Ancona), 17 agosto 2023 – Giro di vite contro i capeggiatori abusivi che ogni estate, soprattutto nella settimana di Ferragosto, affollano la splendida spiaggia di Mezzavalle di Ancona.

È scattata alle 5 di oggi l'operazione 'Mezzavalle’, condotta dai carabinieri forestali del Gruppo di Ancona, insieme ai colleghi del Comando Provinciale di Ancona, al Nucleo Cinofili di Pesaro e alla Sezione Ambiente della polizia locale di Ancona. Si tratta di controlli finalizzati a prevenire illeciti ambientali e contrastare il campeggio abusivo e l'accensione di fuochi all'interno del Parco Regionale del Conero nella spiaggia.

L'operazione è stata organizzata a seguito di numerose segnalazioni giunte nei giorni scorsi, relative a centinaia di persone che, già prima di ferragosto, si erano organizzate per pernottare nella spiaggia, accendendo fuochi e collocando tende e altre strutture fisse: condotte che pongono a rischio l'integrità dell'area protetta demaniale, per il pericolo di causare incendi boschivi, e che deturpano la spiaggia con rifiuti.

Inoltre una parte della spiaggia risulta interdetta a causa di tratti di tratti di falesia a rischio frana.

L'operazione ha consentito di individuare 72 soggetti residenti in varie regioni, alcuni anche stranieri, che avevano pernottato nell'area con tende e sacchi a pelo, altri in strutture fisse abusive costruite con teli e pali di legno reperiti sul posto. Individuata e sequestrata anche una cucina da campo con bombola a gas. A tutti i soggetti è stata contestata la violazione prevista dall'ordinanza del sindaco di Ancona n. 1 del 2018, che vieta nel demanio marittimo il campeggio con tende ed altre installazioni, nonché il pernottamento.

L'importo contestato a ciascuna persona va da un minimo di 100 euro ad una massimo di 1.000, con la possibilità di pagare in misura ridotta una somma pari a 200 euro. Tre persone sono state soprese dai cinofili di Pesaro, intervenuti con il cane ‘One’, di razza belga malinois, in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale: 1,09 grammi di marijuana e 1 grammo di hascisc. Sono state segnalate al prefetto di Ancona, con sospensione della patente di guida oltre ad altre misure interdittive. Segnalate al Comune di Ancona le strutture di fortuna da demolire in tempi brevi.