Campeggio, falò e sosta in zone protette: multe

Campeggio e parcheggio selvaggi, sulla vegetazione, ma anche falò accesi nei boschi. Raffica di controlli e sanzioni a turisti e a chi ha scelto la montagna per la gita fuoriporta di Ferragosto. Sedici le multe comminate dai carabinieri forestali nell’arco di pochissime ore. Come ogni anno, in occasione delle festività estive le pattuglie dei carabinieri forestali del gruppo di Ancona hanno intensificato i servizi di vigilanza e presidio del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e il degrado dell’ambiente. In campo sono state dispiegate le pattuglie dei nuclei di Ancona, Arcevia, Sassoferrato, Fabriano, Jesi San - Marcello, Senigallia e Conero, i quali hanno effettuato servizio di vigilanza soprattutto nei territori montani, nelle aree protette e nelle zone costiere ad elevato valore naturalistico. Tra le aree maggiormente vigilate dai militari ci sono quelle cosiddette "protette" tra cui il parco Gola della Rossa – Frasassi, ma anche le aree montane nel Comune di Sassoferrato sono state prese d’assalto dai turisti.

Il servizio è stato principalmente mirato alla prevenzione degli incendi boschivi, l’abbandono di rifiuti ed il parcheggio selvaggio nelle aree naturali. In particolare, principalmente nelle aree montane di Sassoferrato, sul Monte Strega, sono stati individuati quattro fuochi liberi accesi nei pressi del bosco, nonostante i numerosi cartelli di divieto affissi dal comune. Oltre a 7 veicoli parcheggiati nel bel mezzo di prati naturali all’interno di zone di protezione speciale tutelate dalla direttiva Habitat. Ad Arcevia e in particolare in località Monte della Croce, all’interno del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi, sono stati sanzionati 5 veicoli, anche in questo caso parcheggiati in mezzo ai prati. A Poggio San Romualdo, sono stati sanzionati due gruppi di persone che avevano montato tende in aree non autorizzate e altri due che avevano parcheggiato in aree naturali. Tra le raccomandazioni già fornite nei giorni precedenti le festività di Ferragosto quella di campeggiare solamente nelle aree consentite e nelle immediate adiacenze della rete sentieristica e non allontanarsi dai sentieri. La raccomandazione è quella di segnalare al 1515 o al 112 qualsiasi comportamento scorretto in modo da poter prontamente garantire l’intervento dei carabinieri forestali e delle forze dell’ordine a tutela della sicurezza delle persone e dell’integrità dell’ambiente.

Sara Ferreri