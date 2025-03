Campeggio tre stelle, le novità nell’avviso

Gestione virtuosa del campeggio ‘La Torre’ cercasi. L’obiettivo? Trasformarlo in un camping a ‘Tre Stelle’ entro marzo del prossimo anno. È stato pubblicato dal Comune di Ancona l’avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento della concessione di gestione e riqualificazione del campeggio ‘La Torre’ e delle cabine balneari dell’omonima zona nella Baia di Portonovo. L’avviso scade alle 9 del 10 marzo prossimo. La concessione avrà la durata di dieci anni: "La novità più significativa all’interno dell’avviso di quest’anno _ specifica l’assessore al Turismo Daniele Berardinelli _ è che, rispetto alle ultime concessioni, che interessavano tutti i servizi di Portonovo e Mezzavalle, abbiamo deciso di scorporare le attività". Avranno gestioni separate anche i parcheggi, affidati ad Ancona Servizi, il salvamento, che va in capo al Comune ampliando la sfera di azione, la pulizia delle spiagge e la raccolta dei rifiuti. Per il campeggio e le cabine balneari il Comune aspetta quindi manifestazioni di interesse che dovranno rispondere a precisi criteri: il 70 per cento della valutazione sarà assegnato in base alla qualità della proposta di riqualificazione dell’offerta del campeggio, il restante 30 per cento riguarderà la parte economica. Per il campeggio la capienza massima proposta dal concessionario non potrà essere superiore alle 200 persone al giorno, potrà essere attivo dal 15 maggio al 30 settembre e i ricavi medi annui stimati dalla gestione sono di 300mila euro. Le cabine balneari della Torre sono 30. Attive cinque mesi. Si dovrà provvedere all’assegnazione mediante avviso pubblico. I ricavi medi annui stimati per le cabine sono di 25mila euro.