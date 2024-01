Campestre, corsa per gli scudetti

Non solo meeting, ma entra nel vivo anche la stagione della corsa campestre.

Via la corsa agli scudetti con la prima prova del Campionato assoluto e giovanile di società ad Ancona sul tracciato intorno allo stadio Italico Conti, valida anche come trofeo regionale di corsa per il progetto Runcard Young.

Nella gara maschile di 10 km con il tempo di 31’51 si impone Andrea Falasca Zamponi (Atl. Potenza Picena).

Al femminile si aggiudica il successo nel cross di 8 km la pesarese Ilaria Sabbatini (Atl. Avis Macerata, 29’24) per avere la meglio all’ultimo giro sulla jesina Simona Santini (Circolo Minerva Parma), seconda con il crono di 29:36.

In chiave regionale seconda posizione per la portacolori della società organizzatrice Denise Tappatà (Sef Stamura Ancona), complessivamente terza con il tempo di 30’06. Nella stessa gara primo posto U20 maschile per Giosuè Bonifazi (Cus Camerino) con 25’56.

Nel cross di 5 km vittoria dell’allievo Niccolò Rubini (Atl. Avis Macerata) con 16’59. Terzo Lorenzo D’Ostilio (Atl. Fabriano, 17’35). Tra le donne nella gara U20 domina la fanese Virginia Bancolini (Sef Stamura Ancona, 19:13), all’indomani del personale indoor sugli 800 stabilito al Memorial Alessio Giovannini, in una stagione che l’ha già vista riscrivere il suo record regionale di categoria nei 1500 in sala. Doppietta della Stamura con il secondo posto di Lilymei Filippetti in 21:17.

Prosegue l’ottimo periodo di forma per l’atleta di casa Valeria Carnevali (Sef Stamura Ancona) che dopo il miglioramento nei 1500 al coperto, e il recente primato marchigiano U18 dei 3000 indoor, si prende il successo nel cross di 4 km U18 femminile con il crono di 14’46. Secondo posto per Sara Maltoni (Atl. Fabriano) in 15’01 seguita da Miriam Arcone Venturini (Atl. Jesi), terza in 15’04.

Buon momento che continua anche per un altro stamurino, Manuel Rogani, neoprimatista regionale indoor dei 600 metri cadetti, leader anche nel cross di 3 km U16 maschile con 11’21. Al femminile, buona prova di Emma Donnanno (Atl. Fano Techfem) che prevale nel cross di 2 km U16 con il crono di 8’02. Sul podio anche Lucrezia Bagnarelli (Sef Stamura Ancona) con 8’23. La seconda prova dei Societari di cross assoluti e giovanili si svolgerà il 4 febbraio a Civitanova Marche.