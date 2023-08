"Campetti e parchi nelle mani dei vandali"

Prende sempre più campo la polemica legata allo stato in cui versano alcuni campetti e aree gioco a Falconara. Panchine imbrattate con spray nero, bottiglie vuote di alcolici lasciate nelle aree verdi a portata di bambini e cagnolini al guinzaglio, lattine e scarti di cibo ovunque, è solo una parte del reportage involontariamente stilato da diversi residenti. Da ultimo il ritrovamento si una siringa segnalato da un papà sotto il campo sportivo di via Liguria. Sedie di plastica sono state rotte, secondo l’ultima segnalazione: "Queste sono le condizioni in cui versa, per l’ennesima volta, l’area privata adiacente le panchine del parco Baden Powell, piacevole luogo verde apprezzato anche da ragazzi che, la sera (non senza qualche schiamazzo di troppo), lo frequentano, soprattutto in questo caldo periodo estivo – dice un falconarese -. Si ama molto parlare di mancanza di opportunità per i giovani, ma credo sia importante sottolineare una certa mancanza di educazione da parte di alcuni di loro che non hanno le più basilari forme di rispetto della cosa pubblica e privata". "Maleducazione, mancanza di rispetto verso gli altri e le istituzioni, inciviltà. Non serve aggiungere ulteriori parole", afferma un altro, "Oltre all’inciviltà delle persone comunque certi parchetti sono tenuti proprio male", aggiunge un’altra. Il dibattito sul tema infatti si è scatenato anche sui social, sul gruppo di discussione più frequentato dai falconaresi. Le segnalazioni da parte dei residenti fioccano in queste ore calde d’estate. Molti di loro chiedono anche più controlli da parte della Municipale o più passaggi degli operatori ecologici. Altri lamentano pure la presenza di erba troppo alta e incolta che non sarebbe stata tagliata.