Campi di fotovoltaico: il Consiglio dice no

Nuovi campi di fotovoltaico alle pendici del Monte Strega anche il consiglio comunale di Sassoferrato dice no. Giovedì il consiglio comunale aperto sulla dislocazione sul territorio comunale di impianti di energia rinnovabile. L’ordine del giorno presentato da tutti i capigruppo consiliari (Paolo Stefanelli, "Uniti verso il futuro"; Giovanni Mezzopera, ‘Lega-Salvini Marche e Maurizio Sebastianelli ‘Miglioriamo Sassoferrato’) è stato votato all’unanimità. "Il consiglio comunale di Sassoferrato – si legge nel documento - esprime contrarietà alla realizzazione degli impianti fotovoltaici Sassoferrato 1 e 2 e impegna il sindaco e la giunta ad attivarsi per sollecitare la Regione e la Provincia alla definizione di criteri per l’individuazione delle aree idonee all’istallazione di impianti che tengano conto degli aspetti paesaggistici e storico-culturali dei territori ea del contesto socio economico, nonché alla sensibilizzazione dei competenti organi di governo nazionale". Il sindaco Maurizio Greci pur dicendosi contrario ha spiegato come "i Comuni hanno il compito di amministrare e le leggi, che si fanno in Parlamento, vanno rispettate".