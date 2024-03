Campi fotovoltaici, Armezzani:: "La giunta fa finta di non sapere"

Nuovi campi fotovoltaici tra Paterno e Attiggio, non si placano le polemiche. "Abbiamo dovuto aspettare fino a oggi per avere una dichiarazione da parte della maggioranza sul gigantesco campo solare che è in progetto di realizzazione fra Paterno e Attiggio" commenta dall’opposizione Lorenzo Armezzani replicando alle parole del consigliere di maggioranza Paolo Paladini ospitate dal Carlino. "E’ evidente, dato che ormai siamo abituati, che quelle di Paladini sono solo parole di circostanza con l’unica finalità di distrarre l’opinione pubblica e i cittadini dalla continua indolenza di questa amministrazione. Questa assemblea (tenutasi ieri sera, ndr) della maggioranza è stata organizzata per parlare d’altro, o per giustificarsi per il totale abbandono nel quale hanno lasciato le frazioni". "L’amministrazione e la sindaco Ghergo – aggiunge - conoscevano benissimo tutto già dall’11 agosto dell’anno scorso. Non chiediamoci perché un’assemblea per parlare del mostro di vetro e metalli di Paterno oggi e non sette mesi fa. Stiamo parlando di un mega campo solare da 5,5 megawatt che coprirà una superficie fra 30mila e 35mila metri quadrati. Sarà collegato alla centrale di Santa Croce, vicino il cimitero di Santa Maria, vicino i Licei e le abitazioni, con un elettrodotto di 5 km. Ora la maggioranza giura e spergiura che non può fare nulla ma un sindaco può mettersi di traverso, creare difficoltà di ogni tipo, rallentare l’opera. D’altronde la conferenza dei servizi convocata a settembre è stata rinviata e la nuova convocazione è ancora senza data. Significherà qualcosa?".