"Campi fotovoltaici, esposto alla Procura"

No ai campi fotovoltaici a Monterosso stazione, il comitato Monte Strega annuncia non solo il ricorso al Tar, ma anche un esposto in Procura e prepara le richieste di risarcimento dei danni per chi abita nella zona che sarà circondata di pannelli. Nei giorni scorsi, l’autorizzazione della Provincia di Ancona alla società "Solar Challenge 7" per la realizzazione in località Monterosso Stazione, alle falde del monte Strega, dei due impianti fotovoltaici Sassoferrato 1 e 2 con annesso elettrodotto affidato, su delega del Comune di Sassoferrato, alla ditta costruttrice. Il comitato Monte Strega è nato a giugno dell’anno scorso "per fermare la trasformazione di ettari ed ettari di terreno in un’infinita distesa di pannelli che creano un danno che rimarrà nei decenni a venire, e per di più in uno dei cosiddetti Borghi più belli d’Italia". "Stiamo predisponendo il ricorso al Tar Marche – spiegano dal comitato – sulla base di dati ed elementi relativamente alla vera identità dell’area di sviluppo produttivo sovracomunale, all’iter procedurale delle autorizzazioni, al mancato pronunciamento della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Ancona, alle modalità di alcuni pareri tecnici forniti a corredo dell’autorizzazione. Pareri tecnici che hanno totalmente ribaltato le volontà dei consigli, comunale di Sassoferrato, della Provincia di Ancona e della Regione Marche, i quali avevano espresso netta contrarietà, con apposite mozioni, a quello che Vittorio Sgarbi aveva chiamato un vero e proprio scempio paesaggistico". "Faremo poi – aggiungono – una segnalazione su tutta la vicenda alla Procura. Essendo stati progettati a distanza di poche decine di metri dalle abitazioni, alcuni tecnici stanno inoltre valutando i danni al patrimonio immobiliare, per i quali sarà richiesto l’indennizzo a coloro che, nella conferenza dei servizi, hanno sottoscritto le autorizzazioni agli impianti". Visto che gli impianti si troverebbero "quasi a contatto con i torrenti esondati nel 2022", il comitato ha fatto presente "con contributi ben documentati e diffide, insieme con tutte le altre criticità, il rischio idrogeologico in un’area che è stata teatro di una distruttiva alluvione nel settembre del 2022. Anche per questo, ai firmatari dell’autorizzazione sarà richiesta un’azione risarcitoria relativamente ai danni che eventualmente sarebbero provocati". E siccome è tempo di campagna elettorale a Sassoferrato, "forte delle tremila firme raccolte da cittadini contrari alla realizzazione dei campi fotovoltaici, si sta valutando quali proposte mettere in campo e anche quali azioni intraprendere".