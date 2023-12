Campi fotovoltaici, il comitato:: "Perché Greci non si è opposto?"

Campi fotovoltaici a Monte Rosso stazione: è scontro dopo le dichiarazioni del sindaco Maurizio Greci. "Il sindaco – rimarca il comitato Monte Strega dopo le dichiarazioni al Carlino del primo cittadino – poteva opporsi e non comprendiamo perché non l’abbia fatto. Le ragioni che ha addotto non ci sembrano per niente convincenti perché da lui, che è responsabile del governo del territorio e della vita dei cittadini tutti, ci si deve aspettare una presa di posizione politica, che sia giustificato e che guardi all’interesse della comunità. Quali interessi ha la comunità, dopo i nove già installati, a collocare altri 4-5-6 impianti sul proprio territorio e su quell’area, a ridosso di Natura 2000? Non ci possiamo accontentare – aggiungono – della contrarietà espressa, nello scorso agosto, con un ordine del giorno che abbiamo sollecitato in molti modi e che poi è stato votato all’unanimità da tutti i gruppi consiliari. Contrarietà assunta pure dalla Provincia e dalla Regione, con giudizio unanime. Non può non sorprenderci che un progetto politicamente ‘bocciato’ da tutte le istituzioni locali e tutte le forze politiche venga poi approvato all’unanimità. Il sindaco Greci, dopo molti appelli e richieste ha fatto finalmente sentire la sua voce, in modo assai sintetico e parziale. Ci fa piacere, ma avremmo preferito un dibattito sereno, un ampio confronto con noi e con i cittadini di Sassoferrato su una scelta così gravosa e impattante per il paesaggio e l’ambiente. Le trattative con la società "Solar Challenge 7", il Comune di Sassoferrato le ha iniziate a metà dell’anno 2022 e anche durante il periodo dell’alluvione. Il "Comitato Monte Strega" si è costituito nel giugno 2023, non appena ne siamo venuti casualmente a conoscenza, ma quando gli accordi con la ditta proponente erano iniziati da tempo e già avanzati. I cittadini hanno tutto il diritto a essere informati, cosa che purtroppo non è stata fatta. Riteniamo che cambiamenti profondi, che vanno ad impattare e a modificare equilibri naturali, faunistici e climatici, oltre che estetici, con ettari ed ettari di pannelli di fotovoltaico a terra, debbano essere fatti non in assoluto silenzio ma con i cittadini, e non certamente contro la loro volontà. Anche perché si andrebbe ad operare a ridosso delle abitazioni, a contatto con un bene storico tutelato, la chiesa di S. Ugo la cui tutela è assegnata alla Soprintendenza per il quale è la legge stessa a richiedere una fascia di rispetto di 500 metri".