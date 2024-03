Campi fotovoltaici, il sindaco:: "Possiamo chiedere compensazioni"

"La Provincia sta valutando le osservazioni dei proprietari del terreno. Noi come Comune possiamo solo chiedere compensazioni e lo faremo nella misura del 3% del valore monetario dell’energia prodotta e lavorare per una variante al piano regolatore". Così il sindaco Daniela Ghergo durante la partecipata e accesa assemblea al circolo di Argignano sui nuovi campi fotovoltaici con relativo elettrodotto a Paterno. "La conferenza dei servizi si è svolta a settembre e poi è stata sospesa. La Sovrintendenza sta approfondendo l’esistenza di vincoli che al momento non ci sono. A oggi non è stata convocata una seconda seduta (l’assessore Vergnetta ha detto che dovrebbe svolgersi a metà mese di marzo, ndr)". Poi sulle accuse di mancata pubblicità arrivata dai consiglieri di opposizione il sindaco Ghergo replica: "L’avviso è stato pubblicato a novembre per 30 giorni all’albo pretorio. Qualcuno forse non sa leggere, ma parliamo di consiglieri comunali e accusa di mancata informazione. Abbiamo tante aree industriali sul territorio – ha detto – e questo è un controsenso. Con una variante al Prg potremo ridurre o accentrare le aree industriali in zone meno pregiudizievoli possibili. Noi dobbiamo essere equilibrati - ha ribadito - tutelare l’ambiente certo, ma non possiamo essere tutti green e poi dire no a forme di produzione di energia alternative. Dobbiamo trovare un equilibrio tra tutela del paesaggio e ambiente". I cittadini hanno chiesto sicurezza e qualcuno ha sollevato il nodo dell’invarianza idraulica denunciando il fatto che i tecnici comunali non avrebbero sollevato la questione in conferenza dei servizi.