Campi fotovoltaici, insorgono i residenti

Nuovi mega campi fotovoltaici con elettrodotto di 5 chilometri nella città della carta, i residenti e proprietari dei terreni della zona di Paterno e Argignano incaricano un legale per cercare di contrastare i nuovi insediamenti. In attesa di una nuova convocazione della conferenza dei servizi una quarantina di residenti e proprietari hanno incaricato un legale per presentare le loro osservazioni che saranno poi vagliate dalla Provincia. "C’è la necessità di una verifica dell’invarianza idraulica per scongiurare il rischio idrogeologico – ha osservato l’ex assessore ai Lavori pubblici Cristiano Pascucci, presente nell’assemblea pubblica –. La verifica è richiesta qualora si produce un’impermeabilizzazione del terreno come avviene con gli specchi dei pannelli per una superficie superiore a 100 metri quadrati. Il Comune avrebbe dovuto rilevarlo in conferenza dei servizi".

Intanto alle accuse del sindaco Daniela Ghergo rivolte ai consiglieri comunali (che la accusavano a loro volta di mancata informazione e pubblicità dei nuovi insediamenti) di non aver consultato l’albo pretorio replica l’ex sindaco Roberto Sorci, oggi all’opposizione: "Mi hanno mandato il testo di quell’atto pubblicato in albo il 30 novembre, quando la conferenza dei servizi si è aperta il 6 settembre. Ho lanciato un quiz anche a dei legali per capire chi fosse stato in grado di capire che si trattava dell’insediamento di nuovi campi fotovoltaici. Leggo il titolo dell’atto: ‘Pubblicazione albo pretorio comunale ai sensi della legge 28 giugno 2009 numero 69 (art 32) di avvio del procedimento di autorizzazione unica ex art 12 del decreto legislativo 387/2003; 7 e 8 della l. 241/1990 nonchè 8.ss, 12.ss, 22 bis dpr 327/201…’ Mi viene da ridere su cosa avremmo dovuto capire noi consiglieri comunali: nemmeno i legali che ho consultato mi hanno saputo rispondere. Comunque ho lanciato un quiz. Dall’altra parte sono preoccupato fortemente per potrebbe avvenire non solo a Fabriano ma in altre zone delle Marche. Si parla di varianti al piano regolatore ma si rischia di chiudere la stalla quando i buoi sono già fuggiti".

"Almeno una pubblicazione sui quotidiani sarebbe stata dovuta" evidenzia uno dei cittadini interessati dagli espropri per la realizzazione dell’elettrodotto. In realtà i nuovi campi fotovoltaici sono 3 a Fabriano: il più grande a Paterno per una potenza di 5 megawatt, il secondo ad Argignano più piccolo di 500 metri quadrati e un terzo, della metà del primo, verso Sassoferrato nella ex cava della zona Marenella, il cui iter autorizzativo è quasi concluso.

Sara Ferreri