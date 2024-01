Campi fotovoltaici, progetto approvato senza l’ok della Soprintendenza

"Aurtorizzazione dei nuovi campi fotovoltaici a Monterosso stazione, non c’è l’ok della soprintendenza archeologica e paesaggistica". A denunciarlo il comitato Monte Strega secondo il quale l’autorizzazione che è stata già data dalla conferenza dei servizi "dovrebbe essere sospesa in attesa del parere della Soprintendenza, che attende una relazione paesaggistica più approfondita, senza la quale non dà il suo parere, indispensabile per procedere". La Soprintendenza ha richiesto a Provincia, Regione e Comune della documentazione aggiuntiva e non si escludono clamorosi dietrofront dopo il via libera ai nuovi insediamenti Sassoferrato 1 e 2 e al connesso elettrodotto di 4,5 chilometri, arrivato all’unanimità ma in assenza della Soprintendenza, il 14 dicembre scorso. La Provincia aveva chiesto ai soggetti che fanno parte della conferenza dei servizi l’invio, entro il 15 gennaio scorso, di un parere scritto che confermasse quello verbalmente espresso in quella riunione alla quale però non aveva partecipato "la Soprintendenza – denuncia per il comitato il prof Galliano Crinella - aveva richiesto, inascoltata, una più idonea documentazione che descrivesse più dettagliatamente la sussistenza delle forme di tutela paesaggistica in atto sull’area dei previsti impianti fotovoltaici a terra per poter esprimere il suo parere di competenza. Ma si era deciso in sua assenza e non tenendo conto di questa obiezione. Ora, la Soprintendenza di Ancona e Pesaro e Urbino, ha chiesto il 12 gennaio scorso, non un parere, ma una rinnovata richiesta di un’ulteriore idonea documentazione".

sa. fe.