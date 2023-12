Campi fotovoltaici, spunta la Soprintendenza

Sì del Comune (nei giorni scorsi) ai nuovi campi fotovoltaico a Monte Rosso stazione, nonostante il no del consiglio? Il sindaco Maurizio Greci spiega come il suo non sia stato davvero un parere positivo. E ora spunta anche una diffida del Comune e una istanza di immediata sospensione dei lavori e una richiesta di maggiore documentazione da parte della Soprintendenza. E di mezzo c’è un particolare nuovo: "In tale area è avvenuta la famosa battaglia delle nazioni (295 a.C.) come testimoniano i numerosi ritrovamenti" evidenziano sia il Comune che la Soprintendenza. Oltre al fatto che, come evidenziano gli uffici comunali "l’impianto rientra nella fascia di tutela della chiesa di San Ugo". "Il sì al fotovoltaico – rimarca il primo cittadino - è emerso dai lavori della conferenza dei servizi dopo approfondita analisi dei documenti e delle previsioni normative. I pareri della conferenza dei servizi sono chiaramente tecnici e tengono conto delle normative in vigore. Ci terrei a sottolineare che non ho detto sì all’impianto, e come amministrazione abbiamo fatto mettere a verbale nella precedente sessione della conferenza dei servizi l’ordine del giorno votato all’unanimità in consiglio comunale in cui si esprimeva parere contrario all’ installazione, fatte salve chiaramente le normative attualmente in vigore in tema di energie rinnovabili".

Intanto il professor Galliano Crinella, rappresentante legale del comitato Monte Strega ha scritto alla dottoressa Cecilia Calorosi, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in relazione all’autorizzazione concessa dalla conferenza dei servizi il 14 dicembre scorso.

"Noi, Comitato Monte Strega di interesse pubblico, rappresentante dei cittadini con oltre tremila firme, abbiamo partecipato alla riunione – spiega - ma in un clima da tribunale più che da conferenza che deve dare un parere. Ora attendiamo comunque il verbale della riunione, che abbiamo richiesto e sollecitato. Durante la riunione a responsabile del procedimento, Raffaella Romagna, ad un certo punto, ha informato che le era giunta una nota dell’architetto Soprintendente Calorosi che chiedeva di poter valutare la questione sulla base della documentazione ultima per l’istruttoria, giunta alla conferenza, di cui non aveva avuto informazione e copia. Alla fine della riunione, dopo una sospensione di circa un’ora, la dottoressa Romagna viene a comunicare alla conferenza che la stessa aveva concesso l’autorizzazione, all’unanimità. Ma quale unanimità visto che Lei aveva richiesto di poter valutare il progetto sulla base dei nuovi ultimi elementi?".