"Camping Portonovo. Stagionali garantiti ma non proprio tutti"

Il campeggio ‘La Torre’ andava migliorato per aumentare l’attrattività turistica della baia. Detto questo, credo che i posti per i campeggiatori stagionali locali potranno continuare a essere garantiti, magari qualcuno in meno". Daniele Berardinelli, assessore con delega al turismo e al decoro, ha risposto così all’interrogazione di Diego Urbisaglia (Ancona Futura, centrosinistra) alla luce della decisione del comune di fissare un doppio bando per la gestione sia del suggestivo campeggio sul mare di Portonovo che le cabine balneari posizionate nei pressi del ‘Clandestino’. Un bando presentato nei giorni scorsi e presto le due voci verranno aggiudicate. Nei confronti del camping il Comune ha fatto la scelta di promuovere un doppio intervento di manutenzione: uno per la stagione alle porte, l’altro per il 2026 con l’obiettivo di aumentare la qualità fino a un campeggio a ‘Tre stelle’. Negli ultimi decenni, tuttavia, i campeggiatori anconetani hanno avuto sempre la possibilità di avere un numero di spazi destinati proprio agli stagionali.