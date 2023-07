Campionati europei assoluti A San Gervasio Bresciano gli azzurri vogliono fare la storia

di Luca Marinoni

Il giorno tanto atteso è arrivato. Da oggi fino a domenica 30 a San Gervasio si svolgeranno i Campionati Europei di sci nautico. Un ulteriore attestato di stima ed una nuova sfida che gli organizzatori del Jolly Ski sono decisi a vincere come conferma il presidente Fedele Luzzeri: "Da oggi possiamo sperare di raccogliere i frutti di tutto il lavoro che abbiamo portato avanti da oltre un mese a questa parte. Come sempre facciamo per tutte le nostre manifestazioni, anche per questo evento di assoluto prestigio abbiamo messo a disposizione la nostra competenza e tutta la nostra professionalità, quelle doti che, ormai, ci riconoscono in tutto il mondo e rappresentano un motivo d’orgoglio per la nostra società".

Il programma della tre-giorni che si disputerà sulle acque del laghetto artificiale di San Gervasio dedicherà oggi e domani alle qualificazioni, mentre domenica si terranno le finali che assegneranno l’ambito titolo continentale. Una vittoria molto ambita, che ha richiamato in provincia di Brescia tutti i nomi più accreditati del panorama europeo, compreso l’azzurro Thomas Degasperi, considerato tra i pretendenti principali a salire sul gradino più alto del podio. Nato a Trento nell’81, infatti, Degasperi si è laureato per due volte campione del mondo e per ben nove volte ha conquistato il titolo europeo.

In casa del Jolly Ski l’emozione per questa illustre competizione, che ha riportato gli Europei in Lombardia dopo trent’anni, non sarà rivolta solo al febbrile lavoro organizzativo. In effetti il sodalizio bassaiolo riserverà un occhio di riguardo a due suoi atleti che cercheranno di trattenere in provincia di Brescia il titolo continentale. Si tratta di due atleti di grande valore come Nicholas Benatti e Matteo Luzzeri, ai vertici a livello internazionale rispettivamente in figure e slalom, entrambi più che decisi a sfruttare le acque "di casa" per impreziosire ulteriormente il loro palmares.

Gli alfieri del Jolly Ski in gara agli Europei, a dire il vero, avrebbero potuto e dovuto essere tre, ma il giovane Florian Parth, classe 2004, già campione europeo under 21 (tra i numerosi successi conquistati dall’atleta originario di Bolzano), durante la preparazione è incappato in un infortunio che lo ha costretto a dare forfait. "La nostra società – è l’invito conclusivo del presidente Luzzeri – è decisa a dare il massimo per queste tre giornate che non solo dovranno mettere in mostra il volto migliore dello sci nautico, ma potranno offrire nuove conferme al valore del Jolly Ski San Gervasio, una realtà che partendo dalle terre della Bassa bresciana ha saputo conquistare il mondo dello sci nautico".