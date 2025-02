Campionati italiani allievi indoor ad Ancona

Una medaglia per le Marche nei campionati italiani allievi indoor disputati nel fine settimana ad Ancona. E’ il bronzo della fermana Sofia Cardinali nell’asta, in una magnifica seconda giornata dei tricolori giovani under 18 al PalaCasali di Ancona che vede cadere altri quattro record per un totale di sette primati nel fine settimana.

Nell’asta torna sul podio Sofia Cardinali (Sport Atl. Fermo), campionessa italiana under 16 due anni fa e stavolta terza eguagliando ancora una volta il suo primato regionale indoor di categoria con 3.60. Medaglia sfiorata da Franca Dongmo (Sef Stamura Ancona), quarta nel triplo con 12.20 al debutto nella categoria dopo aver vinto il tricolore cadette nella passata stagione. Al sesto posto Beatrice Stagnaro (Atl. Avis Macerata) nel peso con 12.27 e la staffetta 4x200 dell’Asa Ascoli Piceno con Angie Anemone, Linxi Eva Wang, Flavia Sciamanna, Eliana Rella in 1’44’’99.

Clamoroso l’exploit sui 60 ostacoli di Alessia Succo (Atl. Settimese) in 8.07 per togliere dodici centesimi al suo limite nazionale di categoria ma soprattutto la giovane piemontese, sedici anni compiuti da un paio di giorni, diventa la migliore under 18 di sempre al mondo in questa specialità con le barriere da 76 centimetri superando la francese Cyréna Samba-Mayela (futura campionessa mondiale) che aveva corso in 8.10 nel 2017.

Sabato, nella prima giornata dei tricolori, è stato un fantastico pomeriggio con tre primati giovanili. Nei 60 metri vola ancora Kelly Doualla con un formidabile 7.19 che toglie altri quattro centesimi alla sua migliore prestazione europea U18. Daniele Inzoli (Atl. Riccardi Milano 1946) riaccende l’entusiasmo del pubblico al PalaCasali, nell’ultima gara della giornata. Le sue qualità da velocista le aveva già mostrate nella passata stagione con l’eccellente 10’49 nei 100 ai tricolori allievi di Molfetta, crono mai visto per un quindicenne italiano. Ad Ancona un anno fa si era preso il record indoor di categoria nel lungo (7,62) e ora è suo quello dei 60 metri in 6’78.

Settimo posto per Osazuwa Eric Uyi (Sef Stamura Ancona) nel peso (15.42 pb), decima Margherita Discepoli (Sef Stamura Ancona) nei 3000 marcia 15’02’’34 pb, dodicesimo Luca Cabibbo (Sef Stamura Ancona) 5000 marcia 24’03"59 pb.