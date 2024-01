Campionati italiani paralimpici al PalaCasali. Le star nazionali pronte a scendere in pista

Campionati italiani paralimpici di atletica leggera e di lanci pronti al via, al PalaCasali ex PalaIndoor di Ancona e all’adiacente Italico Conti, tra domani e sabato. L’appuntamento clou dell’atletica paralimpica nazionale vedrà in pista e in pedana circa duecento atleti, tra cui anche campioni del calibro di Assunta Legnante, Niky Russo, Giuseppe Campoccio, Valentina Petrillo, Monica Graziana Contraffatto, Martina Caironi, Ambra Sabatini, Manu Maxcell Amo e Dieng Ndiaga. E’ la diciannovesima edizione consecutiva che si svolge al PalaCasali, la dodicesima organizzata dalla Anthropos in collaborazione con la Fispes, Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali, fino allo scorso anno edizione accorpata a quella della Fisdir, che invece quest’anno si svolgerà a parte, a marzo.

Ieri mattina in Comune la presentazione dell’evento, con il vicesindaco Giovanni Zinni, l’assessore Daniele Berardinelli, l’assessore Manuela Caucci, il presidente Coni Marche Fabio Luna, il vicepresidente Cip Marche Roberto Novelli, il consigliere nazionale Cip Tarcisio Pacetti, il presidente Anthropos Nelio Piermattei e la star del getto del peso Assunta Legnante.

"Da una parte l’iniziativa di poco tempo fa relativa al sitting volley – ha evidenziato Giovanni Zinni –, disciplina che tende ad allontanarsi dalla forte competitività per avvicinarsi all’ottenimento del risultato dell’inclusione. E dall’altra questo aspetto dello sport dei diversamente abili, l’evento clou, i campionati italiani, manifestazione di alto livello. Tutto questo evidenzia come si possano affrontare i temi dei diversamente abili in più modalità. Invito tutta la città a essere presente dando un segnale di affetto e di vicinanza".

"Abbiamo l’onore di ospitare questi campionati in una struttura che è la migliore d’Italia e tra le migliori d’Europa – ha aggiunto Daniele Berardinelli –. Fra pochi giorni presenteremo anche il progetto di allargamento del PalaCasali, lo stesso stiamo facendo all’Italico Conti". "Ci teniamo tantissimo a questi eventi, nell’ambito della disabilità l’inclusione, la partecipazione e la condivisione sono aspetti fondamentali" ha detto Manuela Caucci. Quindi Roberto Novelli e Tarcisio Pacetti per il Cip: "Il sogno paralimpico per un atleta è qualcosa di altissimo, ma per arrivarci bisogna crescere e manifestazioni come queste servono sicuramente a farlo. Da questa manifestazione ci aspettiamo risultati, certo, ma anche che si possa contaminare sempre più la popolazione affinché rimangano accese le luci sulla disabilità".

Poi è toccato a Fabio Luna: "Quello che vivremo in questo fine settimana è uno di quegli eventi che devono rendere orgogliosi tutti. Dobbiamo raccontare le cose belle che facciamo in questo Paese, soprattutto nello sport questo Paese ci sta dando grandissime soddisfazioni, sia dal punto di vista dei risultati che da quello dell’organizzazione". "In questo evento cresciuto sempre, di anno in anno – ha detto a sua volta Nelio Piermattei – coinvolgeremo oltre sessanta volontari e ci saranno anche due scuole a darci sostegno, una di Ancona e una di Porto Sant’Elpidio. E ci saranno tanti nomi di spicco". "Non so se gareggerò, la stagione è lunga, non tutti hanno la possibilità di allenarsi al caldo – ha concluso il doppio oro paralimpico Assunta Legnante –. Ma a Parigi certo che ci sarò, nel peso e nel disco".

Giuseppe Poli